أمريكا: الاعتراف بإبادة الأرمن جاء بدافع احترام حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن إعتراف الرئيس جو بايدن، بإبادة الأرمن على يد العثمانيين جاء بدافع احترام حقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة في تصريحات لقناة "العربية": "نركز على الاعتراف بالإبادة، والتعاون مع تركيا لا يزال قائما".

وكان بايدن قال في بيان يوم السبت: " "في كل عام في هذا اليوم، نتذكر حياة كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".

وأضاف بايدن: "اليوم، ونحن نحزن على ما فقد، دعونا نوجه أعيننا أيضًا إلى المستقبل - نحو العالم الذي نرغب في بنائه من أجل أطفالنا. عالم خالٍ من الشرور اليومية للتعصب والتعصب، حيث تُحترم حقوق الإنسان، وحيث يستطيع جميع الناس متابعة حياتهم بكرامة وأمان. دعونا نجدد عزمنا المشترك على منع وقوع الفظائع المستقبلية في أي مكان في العالم. ودعونا نسعى إلى الشفاء والمصالحة لجميع شعوب العالم".

وتمثل هذه الخطوة خروجًا عن البروتوكول الأمريكي - فقد تجنب الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب استخدام كلمة إبادة جماعية لتجنب إغضاب أنقرة.

وكمرشح، وعد بايدن بإدانة المذبحة، وأعلن في بيان لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية العام الماضي، قائلا حينها: "أتعهد بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وسأضع حقوق الإنسان العالمية على رأس أولويات إدارتي".