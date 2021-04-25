عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: الاعتراف بإبادة الأرمن جاء بدافع احترام حقوق الإنسان

صدى البلد

 

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن إعتراف الرئيس جو بايدن، بإبادة الأرمن على يد العثمانيين جاء بدافع احترام حقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة في تصريحات لقناة "العربية": "نركز على الاعتراف بالإبادة، والتعاون مع تركيا لا يزال قائما".

وكان بايدن قال في بيان يوم السبت: " "في كل عام في هذا اليوم، نتذكر حياة كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".

أمريكا تغلق سفارتها وقنصلياتها في تركيا بعد اعتراف بايدن بإبادة الأرمن

وأضاف بايدن: "اليوم، ونحن نحزن على ما فقد، دعونا نوجه أعيننا أيضًا إلى المستقبل - نحو العالم الذي نرغب في بنائه من أجل أطفالنا. عالم خالٍ من الشرور اليومية للتعصب والتعصب، حيث تُحترم حقوق الإنسان، وحيث يستطيع جميع الناس متابعة حياتهم بكرامة وأمان. دعونا نجدد عزمنا المشترك على منع وقوع الفظائع المستقبلية في أي مكان في العالم. ودعونا نسعى إلى الشفاء والمصالحة لجميع شعوب العالم".

وتمثل هذه الخطوة خروجًا عن البروتوكول الأمريكي - فقد تجنب الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب استخدام كلمة إبادة جماعية لتجنب إغضاب أنقرة.

وكمرشح، وعد بايدن بإدانة المذبحة، وأعلن في بيان لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية العام الماضي، قائلا حينها: "أتعهد بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وسأضع حقوق الإنسان العالمية على رأس أولويات إدارتي".

تركيا الأرمن إبادة الأرمن بايدن مذبحة الأرمن

موضوعات متعلقة

أمريكا تغلق سفارتها وقنصلياتها في تركيا بعد اعتراف بايدن بإبادة الأرمن

وسائل إعلام: بايدن يعتزم الاعتراف رسميًا بمذابح الأرمن

ترشيحاتنا

السودان: متمسكون بموقفنا التفاوضي في أزمة سد النهضة.. وسنقاضي الشركة المنفذة

بعد حرق الهنود جثث موتاهم بكورونا .. ميركل: ألمانيا تستعد لمهمة عاجلة

بعد تعرضها للسخرية.. أجرأ اطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

الأهلي والزمالك يتنافسان مجددا للحصول على خدمات لاعب سموحة| تفاصيل

بعد تصدرها تريند.. أجرأ اطلالات ريم مصطفى تبرز أنوثتها

رئيسة المفوضية الأوروبية: منزعجة من الوضع الوبائي في الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

ظهور نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش بريطانيا

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

بتوقيع طارق شوقي.. تفاصيل ضوابط تقييم طلاب المدارس بعد قرار إنهاء العام الدراسي

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ