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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تغلق سفارتها وقنصلياتها في تركيا بعد اعتراف بايدن بإبادة الأرمن

أمريكا تغلق سفارتها
أمريكا تغلق سفارتها وقنصلياتها في تركيا لمدة يومين

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا إغلاق مقارها الرسمية ومقار القنصليات التابعة لها في المدن التركية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، عقب اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن.

وقال بيان صادر عن البعثات الأمريكية في تركيا "كإجراء احترازي، سيتم إغلاق سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير لتقديم الخدمات اليومية ودعم التأشيرات للمواطنين الأمريكيين يومي الاثنين والثلاثاء".

وأوضح البيان أنه "بعد إعلان الرئيس بايدن، من المتوقع أن تحدث مظاهرات أو احتجاجات".

رسميا.. أمريكا تعترف بالإبادة العثمانية للأرمن

تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن

وأوصت السفارة الأمريكية مواطني الولايات المتحدة الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة بالاتصال بالوكالات الدبلوماسية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

جاء ذلك بعدما أصدر البيت الأبيض بيانا رسميا عن الرئيس الأمريكي اعترف فيه بـ"الإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، استدعاء ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي لدى أنقرة، وذلك احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني.

وأكدت الخارجية التركية رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إبادة الأرمن، موضحة أن تصريحات بايدن لا قيمة لها في القانون الدولي وتفتح جرحا في العلاقات الثنائية.

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