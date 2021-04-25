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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: منزعجة من الوضع الوبائي في الهند

الهنود يحرقون جثث
الهنود يحرقون جثث موتاهم بكورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لمساعدة الهند التي تكافح مع ارتفاع قياسي في حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.

لقد عرضت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا بالفعل دعمها لنيودلهي في التعامل مع الأزمة الصحية. 

كما ورد أن روسيا عرضت توفير الأكسجين الطبي والأدوية المضادة للفيروسات ديميدسيفير.

وغردت دير لاين قائلة “أنا منزعجة من الوضع الوبائي في الهند، نحن على استعداد لتقديم الدعم، ويعمل الاتحاد الأوروبي على تجميع الموارد للاستجابة بسرعة لطلب الهند للحصول على المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، نحن في تضامن كامل مع الشعب الهندي! " 
 

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 ، بحوالي 17 مليون حالة ، بعد الولايات المتحدة بأكثر من 32 مليون حالة. 

وتتزايد حصيلة  كوفيد 19 في الهند بسرعة منذ منتصف فبراير ، مسجلة أرقامًا قياسية يومية في الحالات الجديدة باستمرار.

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رئيسة المفوضية الأوروبية: منزعجة من الوضع الوبائي في الهند

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