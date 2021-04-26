عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار المواجهات بالقدس والجيش الإسرائيلي يقلص مساحة الصيد في غزة ويتعهد بالتصعيد.. وإدانات عربية لعنف الاحتلال

صدى البلد

استمرت المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان مقدسيين لأكثر من أسبوع، بينما أوعز رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى الجيش بالاستعداد لكافة السيناريوهات، ومن بينها التصعيد مع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال تقليص مساحة الصيد في غزة.

وأظهرت مقاطع تم تداولها على مواقع التواصل تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال وشبان مقدسيين، بسبب محاولة الجنود طردهم من ساحة حي باب العامود ومدرجاته.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، حواجز حديدية من الساحة أمام مدخل باب العامود إلى البلدة القديمة بالقدس، مما أثار صيحات الاحتفال من جانب مئات من الشباب الفلسطينيين الذين تجمعوا هناك، فيما تواصل إطلاق صواريخ من غزة لليلة الثالثة على التوالي.

وأقيمت الحواجز المعدنية قبل أسبوعين في بداية شهر رمضان لمنع الناس من التجمع في الساحة، وهي خطوة أثارت أيام من الاضطرابات بلغت ذروتها في اشتباكات خطيرة ليلة الخميس عندما أصيب أكثر من 100 فلسطيني وعشرون شرطيًا.

وبمجرد إزالة الحواجز، ملأ مئات الفلسطينيين الساحة وهم يهتفون دعمًا للأقصى، وتعهدوا بأن القدس "ستبقى مدينة عربية".

بعد ذلك، تصاعدت التوترات بعد وضع أجهزة الكشف عن المعادن عند نقطة دخول رئيسية أخرى للمصلين المسلمين في طريقهم إلى مجمع الأقصى، ردًا على إطلاق مسلح فلسطيني النار على ضابطي شرطة إسرائيليين.

الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر لن نقبل المساس به

هدوء حذر في القدس بعد مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي

مصر والأردن تتفقان على ضرورة وقف الاعتداءات والاستفزاز فى القدس

يأتي هذا في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل سقط في منطقة مفتوحة.

وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يطلق فيها المسلحون الصواريخ. وأفادت معلومات للجيش الإسرائيلي أن 41 صاروخًا قد أطلقوا النار منذ يوم الجمعة.

وردت إسرائيل على إطلاق الصواريخ مساء الجمعة بضربات على ما قالت إنها أهداف لحركة حماس في القطاع الساحلي.

وأعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين أن السلطات الإسرائيلية قلصت مساحة الصيد في بحر غزة إلى 9 أميال اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش: "سلطات الاحتلال أبلغتنا عن طريق هيئة الشؤون المدنية بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلا إلى 9 أميال اعتبارا من الساعة السادسة صباح الاثنين".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر" إنه "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل يعلن الجنرال غسان عليان عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 9 أميال وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحا وحتى إشعار آخر".

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إن القدس خط أحمر لن يقبل الفلسطينيون المساس به، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني بالقدس ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية ولن يقبل بدولة ذات حود مؤقتة.

من جانب آخر، أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة فى القدس المحتلة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسئولية لخفض التصعيد في القدس، كما دعت إلى إنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى حالة التوتر والاحتقان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: "نؤكد ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة"، لافتة إلى أنه يجب ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات تهدد السلم.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، اليوم الأحد، التطورات الخطيرة التى تشهدها مدينة القدس، حيث أكدا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية من أجل إنهاء التوتر واستعادة الهدوء.

وأدان الوزيران، خلال محادثة هاتفية، أعمال العنف والتحريض التى تقوم بها مجموعات متطرفة ضد الفلسطينيين فى البلدة القديمة بالقدس الشرقية؛ وطالبا إسرائيل بوقفها فوراً، كما أكد الوزيران ضرورة إلزام إسرائيل تحمُل مسؤولياتها وفق القانون الدولى وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وحذر الوزيران من تصاعُد حدة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد المقدسيين وإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، والتى تصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال والانتهاكات التى تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها.

كما أكد الوزيران أهمية قيام المجتمع الدولى بتحرك فاعل لكسر الجمود فى جهود عملية السلام، والعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

إسرائيل القدس مصر الأردن اشتباكات القدس

موضوعات متعلقة

الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر لن نقبل المساس به

هدوء حذر في القدس بعد مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي

مصر والأردن تتفقان على ضرورة وقف الاعتداءات والاستفزاز فى القدس

بيان عاجل من الإمارات بشأن أحداث القدس

ترشيحاتنا

فيديو| القوات الإسرائيلية تؤكد فشل إطلاق صاروخ من غزة

الزمالك يطلب من أسامة نبيه الاستمرار لحين انتهاء لقاء البنك الأهلي

أمين اللجنة التشريعية : تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات

لطلبة الجامعات .. أفضل ميزات لتسهيل البحث وحفظ المحتوى على متصفح جوجل .. صور

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 14 رمضان

استقالة أسامه نبيه من منصبه داخل نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

لا أبحاث ولا أوراق بحثية.. خالد عبد الغفار يعلن بشرى سارة لطلبة الكليات

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ