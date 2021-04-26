تسريبات تكشف مواصفات هواتف ZenFone 8 الرائدة من شركة ASUS

تستعد شركة ASUS لإطلاق مجموعة هواتفها الرائدة ZenFone 8 ، وذلك بعد أيام قليلة للغاية فى 12 مايو القادم، حيث تأتى الهواتف بمجموعة من التقنيات الجديدة والمختلفة، حيث من المتوقع أن تصدر الهواتف مثل Z1 Compact من شركة سونى اليابانية.



وبحسب موقع Android Central فإن هاتف ZenFone 8 Pro قد يأتى بشكل يشبه الهواتف القابلة للطى، كما أنه من الممكن أن يستعيد نظام الكاميرا متعددة الاستخدامات التى جاء بها سابقه هاتف ZenFone 7 Pro .



وستأتى هواتف ZenFone 8 بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، ودقة + FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وستقدم هواتف ZenFone 8 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر من نوع Sony IMX686 من شركة سونى، مع كاميرات فائقة الاتساع ومستشعر للعمق.



وستعمل هواتف ZenFone 8 بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت رام، ومسحة تخزين داخلى تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 11 ، بالإضافة إلى أن البطارية ستدعم الشحن السريع بقوة 30 واط .

