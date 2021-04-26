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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برعاية وزير الثقافة.. منير يغنى لمصر وفلسطين فى ذكرى تحرير سيناء بالأوبرا

صدى البلد

 

برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر امسية رمضانية لامست حدود الأحلام امتزجت خلالها عبقرية موقع مسرح النافورة بالصوت الساحر للكينج محمد منير الذى خلق حالة من السمو الوجدانى للجمهور مستحضرا ذكريات مشواره الفنى الممتد منذ اكثر منذ 42 عاما.

وخلال الحفل الذى حضره السفير سيريل نون سفير المانيا بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة احتفل الكينج محمد منير بذكرى تحرير سيناء موجها التهنئة لجموع المصريين حيث قدم اغنية عروسة النيل وأهدى تحية لفلسطين وشعبها باغنية العمارة العمارة التى ردد معه الحضور كلماتها .

كما تجلى فى غناء مجموعة من اعماله الشهيرة التى صنعت نجوميته وباتت علامات بارزة فى تاريخ الابداع المعاصر هى غريبة ، يا سمرا ، حتى حتى ، احمر شفايف ، فينك يا حبيبى ، انا رايق ، علمونى عنيكى ، ابن ماريكا ، الكون كله بيدور ، الرزق على الله واشكى لمين .

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