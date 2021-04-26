الأوسكار تكرم نجومها الراحلين في حفل توزيع الجوائز لعام 2021

كرمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار نجومها الراحلين في الحفل السنوي المقام حاليا على مسرح دولبي بهوليوود ومحطة لوس أنجلوس الاتحادية.

وفي فيديو مؤثر تذكر نجوم هوليوود بعض من زملائهم الذين رحلوا خلال الماضي وعلى رأسهم شون كونري، وتشادويك بوسمان.

وخسر تشادويك بوسمان فرصته الأخيرة في نيل جائزة الأوسكار بعد تفوق أنتوني هوبكينز عليه في فئة أفضل ممثل.

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.