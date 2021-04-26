تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدورى المصري

يستعد فريق الزمالك، لخوض مواجهة جديدة، في الأسبوع رقم 17 بالدوري المصري الممتاز، أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامتها التاسعة والنصف مساء اليوم، الإثنين.

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على آمال جماهيره في التتويج باللقب الغائب عن أسوار القلعة البيضاء منذ فترة طويلة، خاصة وأنه ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمود علاء – عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

الهجوم: محمود شيكابالا – أشرف بنشرقي – حميد أحداد

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 36 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن غريمه الأهلي الذي له جولتين مؤجلتين، بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.