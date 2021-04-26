شاهد.. ريهام أيمن برفقة دانيا البناوي

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت ريهام أيمن برفقة دانيا البناوي زوجة كريم فهمي وعلقت قائلة : بحبك .



وكانت الفنانة ريهام أيمن تعافت منذ عدة أسابيع، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.

