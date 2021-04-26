تعرف على ملخص الحلقة الـ 13 من مسلسل موسى ومواعيد عرضه

تصدرت الحلقة الـ 13 من مسلسل “موسى” بطولة الفنان محمد رمضان،مؤشر بحث جوجل بعد عرضها أمس على شاشة DMC وشهدت الحلقة مجموعة من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية ..

ملخص أحداث الحلقة الثالثة عشرة لمسلسل موسى



بدأت الحلقة الثالثة عشرة لمسلسل موسى، باعتراف المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) لخادمتها بحبها لموسى (محمد رمضان)، بينما تقوم شفيقة (هبة مجدي) بالسفر إلى الإسكندرية مع فانيا، لتهرب من مضايقات نوفل، وملاحقة شقيقها موسى لها.



وتقوم حلاوتهم بتوفير حجرة لموسى كي يسكن فيها بدلا من نومه في المحل،ويحاول موسى الوصول إلى نوفل للانتقام منه بسبب تهريبه شفيقة، ويقوم نوفل بالهرب قبل أن يصل موسى إليه، وتحاول كاحلة (فريدة سيف النصر) أن تخبره ببراءة شقيقته من الزنا إلا أنه لا يقتنع، ويتوعد شفيقة ونوفل.

مواعيد عرض مسلسل موسى



تعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة في الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

ويتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءً.

أبطال مسلسل موسى



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم شقيقه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.