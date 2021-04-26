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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التى تطلقها وزارة التعليم العالى

جامعة أسيوط تعلن عن مشاركتها فى مسابقة أفضل جامعة

اجتماع اللجنة المكلفة
اجتماع اللجنة المكلفة باعداد ملف مشاركة الجامعة فى المسابقة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن مشاركة الجامعة فى مسابقة أفضل جامعة للعام الجامعى 2021/ 2022 والتى أطلقتها وزارة التعليم العالى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى  والبحث العلمى والتى تنظمها الوزارة سنوياً لاختيار أفضل جامعة وفق عدد من المعايير والمحاور المحددة ، وهى المسابقة التى تشهد منافسة قوية من مختلف الجامعات المصرية ، مشيراً إلى نجاح جامعة أسيوط فى حصد المركز الثانى كأفضل جامعة مصرية للعام الجامعى 2018/ 2019.

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حيث ترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماع اللجنة القائمة على إعداد ملف مشاركة الجامعة فى المسابقة .  

وذلك برئاسة الدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى، والتى تضم الدكتورة  غادة عبد الرحمن الأستاذة بقسم تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض ومقررة اللجنة  والدكتور عادل تمام وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد مصطفى حمد مدير مركز القياس والتقويم ، والدكتور محمد حسين موسى مدير مركز رعاية ذوى الإعاقة، والدكتور أحمد ثابت هلال رئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الإجتماعية ، و عز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية .

وقال الدكتور شحاتة غريب أن الجامعة تعكف حالياً على إعداد ملف متكامل عن أهم مميزات الجامعة ونقاط قوتها وذلك فى محاور المسابقة والتى تتضمن استعداد الجامعة للعام الجامعى الجارى، وجهود الجامعة فى مواجهة أزمة كورونا والتغلب على تداعياتها وهى المجالات التى حرصت إدارة الجامعة على أن توليهم اهتماماً وجهداً مكثفاً .

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