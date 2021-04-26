"كلوي تشاو" أول امرأة آسيوية تفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرجة عن فيلم "نومادلاند"

بدأت حفل اختيار الفائزين بجوائز الأوسكار مختلفة هذا العام، فقد طويت السجادة الحمراء وألغيت الحفلات التي تقام على هامش المهرجان.

وأقيم الحفل بعد تأخر استمر شهرين كاملين عن موعد انطلاقه المعتاد، حيث انقسم الحفل بين مسرح دولبي في هوليوود ومحطة يونيون في وسط مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان الإستعداد هذا العام استثنائي بشكل كبير.

أطلقت شركات الإنتاج العالمية الكثير من الأفلام السينمائية هذا العام بينما شهدت دور السينما إغلاق جزئي في بعض الدول بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم حتى الان.

ومع ذلك، صنعت الحفل هذا العام أرقاما تاريخية، حيث فازت الصينية "كلوي تشلو" بجائزة أفضل مخرجة عن فيلم "Nomadland" لتصبح أول إمرأة أسيوية تفوز بالجائزة، وثاني إمرأة تفوز على الإطلاق بعد فوز كاثرين بيجلو عن فيلم The Hurt Locker.



Chloé Zhao con ‘Nomadland’, ‘Una joven prometedora’… Las películas ganadoras y las mujeres premiadas en los Premios Oscar 2021 https://t.co/JI0fmLhH3S pic.twitter.com/ELmWx6bAOe — Trendencias (@trendencias) April 26, 2021

وأصبحت يوه جونج يون، أول ممثلة كورية تفوز بجائزة أوسكار للتمثيل عن دورها في فيلم Minari.

وفاز دانيال كالويا، بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في دور فريد هامبتون في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود"، كما فازت فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار ثالث أفضل ممثلة في فيلم Nomadland، وحصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، الذى يقوم ببطولته النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، جائزة أفضل مكياج وشعر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقام حالياً على مسرح محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد، ليكون بذلك ميا نايل وجاميكا ويلسون أول امرأتان من أصحاب البشرة السمراء تفوزان بجائزة أوسكار أفضل مكياج وشعر.

وكان قد حصد النجم العالمى دانيال كالويا، جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم Judas and the Black Messiah.