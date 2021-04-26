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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ٥٥ لفافة هيروين بحيازة شخص بسوهاج

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (4 طرب لمخدر الحشيش – 55 لفافة لمخدر الهيروين - 85 لفافة لمخدر الشابو – مبالغ مالية - هاتف محمول).

 بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

المواد المخدرة سوهاج مكافحة المخدرات اخبار الحوادث

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