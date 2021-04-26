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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تفوز بالجائزة الذهبية فى المنتدى الدولي للتصميم 2021

هيونداي تفوز الجائزة
هيونداي تفوز الجائزة الذهبية وجوائز أخرى

فازت شركة هيونداي موتورز هذا الأسبوع بعدد من الجوائز ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصميم 2021، بحصدها 14 جائزة للتميز في التصميم ضمن مختلف الفئات، في مقدمتها الجائزة الذهبية لمنتدى التصميم الدولي عن محطة شحن E-pit فائقة السرعة للمركبات الكهربائية.

وترسخ هيونداى مكانتها البارزة للعام السابع على التوالي ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم، بإحراز العلامة الراقية ثلاث جوائز ذهبية مرموقة والتي تكرم 75 فئة من أفضل التصاميم من بين حوالي 10 ألاف مشاركة كل عام.

وتصدرت هيونداي العديد من الفئات، ومن ضمنها الإنتاج، والاتصالات، وواجهة المستخدم، والهندسة المعمارية، والمفهوم المهني. كما حازت الشركة على التكريم بست جوائز ضمن فئة الاتصالات للمرة الأولى على الإطلاق.

وبهذه المناسبة؛ قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في هيونداي موتور: “تعتبر هذه الجوائز التي حصدها هيونداي بمثابة تأكيد على التقدير والاهتمام اللذين تحظى بهما علامتنا التجارية من جانب الخبراء العالميين في مجال الاتصالات، وأن ما نقدمه يتجاوز التميز في تصميم الإنتاج".

 

وأضاف: "لا شك أننا سنواصل العمل في المستقبل لتقديم المزيد من الابتكارات لتعزيز حضور علامتنا التجارية من خلال تقديم تجارب مبتكرة ومستدامة للعملاء".

 

تعد جوائز المنتدى الدولي للتصميم من كبرى مسابقات التصميم في العالم وأكثرها أهمية، تأسست عام 1954 من قبل iF International Forum Design GmbH في هانوفر، وهي إحدى مؤسسات التصميم المستقلة والرائدة في العالم.

 

وشهدت المسابقة هذا العام تنافساً بين أكثر من 9500 مشاركة من 52 دولة، وتضمنت العديد من الابتكارات، وخلال الجولة التمهيدية عبر الإنترنت (الاختيار المسبق عبر الإنترنت) اختيرت نصف الطلبات المقدمة للجولة النهائية ("لجنة التحكيم النهائية") التي تمثل بدورها تقييماً يتميز بالشفافية لمختلف الفئات، حيث تضمنت التخصصات الجديدة: تجربة المستخدم، وواجهة المستخدم. 

 

وضمت الفئات الأخرى تصنيفات عديدة شملت الإنتاج، والاتصالات، والتغليف وتصميم الخدمة، والهندسة العمرانية، والتصميم الداخلي والمفهوم المهني، ضمت لجنة التحكيم هذا العام 98 خبيراً دولياً مستقلاً في مجال التصميم. وتستعرض جميع الفئات الحائزة على جوائز ضمن "دليل المنتدى الدولي للتصميم، وعلى تطبيق المنتدى الدولي للتصميم.

هيونداي تفوز الجائزة الذهبية وجوائز أخرى فى المنتدى الدولي للتصميم 2021
هيونداي تفوز الجائزة الذهبية وجوائز أخرى فى المنتدى الدولي للتصميم 2021
هيونداي تفوز الجائزة الذهبية وجوائز أخرى فى المنتدى الدولي للتصميم 2021
هيونداي تفوز الجائزة الذهبية وجوائز أخرى فى المنتدى الدولي للتصميم 2021
هيونداي تفوز الجائزة الذهبية وجوائز أخرى فى المنتدى الدولي للتصميم 2021
هيونداي تفوز الجائزة الذهبية وجوائز أخرى فى المنتدى الدولي للتصميم 2021
هيونداي المنتدى الدولي للتصميم 2021 جائزة محطة شحن احدث اصدارات السيارات الكهربائية

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