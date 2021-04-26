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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فارس بلا جواز الحلقة 14.. القبض على هنادى مهنى وطلاق مى سليم

مصطفى قمر
مصطفى قمر

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 14 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تم القاء القبض على سلمى “هنادى مهنى” وذلك بعد أن يتم كشف أمرها كونها أحدى المجانين اللاتى هربن من مستشفى الأمراض العقلية.

وتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 14 الى ظهور عروسة جديدة سلافة “مى سليم” وتقرر الارتباط بفارس “مصطفى قمر” وبرغم من أنها مطلقة إلا أنه لم يرفض الاتباط منها رغبة منه فى اتمام الزواج والحصول على الميراث الخاص به.

وشهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 14 حيث عرض فارس على سلافة 2 مليون جنيه مقابل الزواج منها ومن ناحية اخرى قررت سلافة مقابلة المحامى "غلاب" طارق عبد العزيز وهو المحامى الخاص بـ فارس من أجل تاجيل الزواج لمدة 3 شهور حتى تنتهى عدتها حيث كان متزوجة من شخص اخر وتم طلاقها.

وقرر غلاب المحامى فى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 14 أن يتفق مع سلافة على عدم ابلاغ فارس بهذا الامر وان يتم الزواج فى موعده خاصة أن فى حالة تاجيله لم يحصل فارس على ميراثه.

وكان شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 13 تطور جديد فى الأحداث، إذ يتخلص فارس “مصطفى قمر” من زينة “ديما بياعة” بعد معرفته بحقيقتها وانها كانت ترغب فى الاستيلاء على ميراثه بعد الزواج منه من خلال السحر.

وتطرق "فارس بلا جواز" الحلقة 13 الى ابلاغ فارس الشرطة ليتم القبض على زينة وعمها برهام “سامى مغاوى” والتى كانت اتفقت معه.

مصطفى قمر يشكر هنادى مهنا على دورها بمسلسل فارس بلا جواز

فارس بلا جواز الحلقة 13.. القبض على ديمة بياعة وظهور عروسة جديدة

فارس بلا جواز الحلقة 13 

وشهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 13 ظهور عروسة جديدة ضمن نزلاء الفندق الخاص بفارس وهى سلمى “هنادى مهنى” ويحاول فارس التقرب منها إلا أنه يكتشف معاناتها من بعض الأزمات النفسية وعصبيتها الزائدة.

ولقى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 13 تورط فارس معها حيث رغم كل ما تعانى منه سلمى الا انه يرغب فى الزواج منها وبعد الاتفاق على كل تفاصيل من مهر وشبكة وغيرها تقرر سلمى تخدير فارس لتنتهى الحلقة عن هذا الحد.  

مسلسل فارس بلا جواز بطولة كل من مصطفى قمر وطارق عبد العزيز وطارق الابيارى واخراج معتز حسام وتاليف فداء الشندويلى. 

مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 14 فارس بلا جواز الحلقة 14 مسلسل فارس بلا جواز هنادي مهني مي سليم مصطفى قمر

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