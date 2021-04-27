محافظ الفيوم يوجه بإحكام الرقابة على أماكن بيع اسطوانات الأكسجين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإحكام الرقابة على أماكن بيع اسطوانات الأكسجين التي تستخدم لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مشدداً على سرعة ضبط المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيلي وزارتي الصحة، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة.

أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى تلقيه عدد من الشكاوى من المواطنين على هاتفه الشخصي، من قيام بعض التجار برفع أسعار اسطوانات الأكسجين المخصصة لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، نتيجة زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة لارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية التموين، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة البيئة، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجار اسطوانات الأكسجين، وأماكن بيعها، ومراجعة الاشتراطات الفنية لعملية ملء الاسطوانات وضغطها، والسعر المحدد لها.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، انه في هذا الصدد، قام الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، ورئيس قسم الرقابة التموينية بإطسا، بحملة تفتيشية لموقع شكوى بمدينة إطسا، بشأن قيام مالك أحد ورش الحدادة، ببيع اسطوانات الأكسجين بمبلغ 100 جنيه بالمخالفة، لمرضى فيروس كورونا المعزولين منزلياً، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 12 اسطوانة أكسجين معبأة.

وأضاف انه تم مصادرة الاسطوانات واتخاذ اللازم حيال المخالفين، لتعارض هذه الأعمال لتعليمات وزارة الصحة، بشأن تداول الأكسجين الطبي، حيث أن الأكسجين المعبأ بهذه الأسطوانات قد يكون غير آمن على حياة المرضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما استعرض وكيل وزارة التموين خلال الاجتماع عدد الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية، وما تم توريده من الأقماح بالصوامع والشون بالمحافظة، مشيراً أنه تم توريد 20715 طن حتى الآن.

واستعرض وكيل وزارة الصحة الحملات التفتيشية التي قامت بها إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي، فيما استعرض مدير مديرية الطب البيطري إحصائية بعدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، موضحاً أنه تم تحصين 93090 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 18676 رأس من الماعز ضد جدري الأغنام.

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