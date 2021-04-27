منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

انتشار فيروس كورونا

زادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي أثار القلق بشكل كبير بين الطاقم الطبي والأشخاص في كل بقاع الأرض، إلا أن السبب وراء الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة غير معروفة.



أسباب زيادة انتشار فيروس كورونا



وقال الدكتور أوليفر مورغان عالم الأوبئة ومدير إدارة مكافحة وباء كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، أن معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 على مستوى العالم أصبحت أعلى من أي وقت مضى منذ بدأت الجائحة.





وأضافت مورغان، إلى أن عدد الحالات لدى البالغين الأصغر سنًا والأطفال أعلى مما كان عليه في الفترات السابقة للوباء؛ حيث أن الزيادة في الحالات بين الشباب ترجع إلى 3 عوامل.



وأردف دكتور مورغان، أن السبب الأول هو انخفاض مستويات الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية مما أدى إلى زيادة الاختلاط الاجتماعي.



وأوضح مورغان، أن السبب الثاني وراء انتشار فيروس كورونا هو ظهور متغيرات من الفيروس متحورة وجديدة وأكثر قابلية لـ الانتقال والعدوى، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



اسباب زيادة انتشار فيروس كورونا





أما السبب الثالث، فقد أشار مورغان، إلى أن زيادة انتشار فيروس كورونا ترجع إلى مشاكل التوزيع غير المتكافئ أو غير المتوازن لـ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد-19.



وعلق مورغان، إن هناك معلومات جيدة من الدراسات العلمية تفيد أن الأفراد الذين يتلقون لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 هم أقل عرضة للإصابة بحالات خطيرة أو الوفاة.



كما أضاف مورغان، إلى أن العديد من الدول التي حققت نسبا عالية من التطعيم لسكانها، معظمهم من الفئات العمرية الأكبر سنًا، شهدت انخفاضًا في انتقال العدوى في تلك الفئات العمرية.



وأوضح مورغان، أنه إن لم تكن إمكانية لحصول جميع السكان على لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 لجميع الفئات العمرية، وخاصة في الفئات العمرية الأصغر، فسوف يصبح الأمر كارثي.



وشدد مورغان، على أهمية الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية لتقليل انتشار العدوى بفيروس كورونا المُستجد وسلالاته المتحورة الجديدة، بما يشمل ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة بين بعضنا البعض وغسل أيدينا بشكل متكرر.