معتز الخصوصى يكتب: «نمبر وان» تحت الصفر

يبدو أن الفنان محمد رمضان بدأ يخسر شعبيته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد إثارته لعدد من المشاكل حتى أصبح عدوا لنفسه ، قبل أن يكون عدوا لكل من اثار معه أزمات ، ولذلك فدعونى أسرد لكم فى هذا المقال الأزمات التى صنعها محمد رمضان مؤخرا.

بداية الأزمة التى اثارها محمد رمضان مع الشعب المصرى مؤخرا حينما ظهر مع مطرب إسرائيلى يدعى عومير ادم فى دبى خلال حفل تكريمه فى دولة الإمارات الشقيقة ، وذلك بعد نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة تجمع محمد رمضان بالمغني الإسرائيلي عومير آدم في دبي، لكى يصب المصريين بعدها جم غضبهم عليه ، إلا ان محمد رمضان رد على هذه الأزمة بطريقة بها استخفاف لعقول المصريين ، حينما ذكر انه كان لا يعلم جنسية هذا المطرب الإسرائيلى.

موقف محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلى الذى التقط معه صورة فى دولة الإمارات الشقيقة كان بمثابة تحدى كبير للشعب المصرى الرافض للتطبيع مع إسرائيل ، ويؤكد على أن إسرائيل ستكون هى العدو الأول للمصريين ، مهما كانت السياسة بين الحكومات ، إلا أنه على المستوى الشعبى فإن الشعب المصرى يرفض التطبيع مع الكيان الصهيونى المحتل للأراضى الفلسطينية.

ثم توالت الأزمات بعد ذلك ، والتى اثارت غضب كبير بين رواد السوشيال ميديا حينما قام الفنان محمد رمضان بتصوير فيديو يظهر فيه وهو يقوم بإلقاء الدولارات فى حمام السباحة ، ردا على حكم المحكمة الاقتصادية والتى قضت بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ ٦ ملايين جنيه كتعويض للراحل الطيار أشرف أبواليسر، عن الأضرار التي لحقت به، بسبب نشر الفنان محمد رمضان لصورة داخل كابينة القيادة.

وكان لفيديو الدولارات الذى نشره محمد رمضان رد فعل كبير لدى الوسط الإعلامى وعلى رأسهم الإعلامى عمرو أديب والذى شن هجوم عليه بسبب نشره لهذا الفيديو ، الأمر الذى تسبب فى حدوث مشاداة بين الفنان محمد رمضان والإعلامى عمرو أديب ، مما أدى إلى لجوء الإعلامى عمرو أديب إلى رفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان.

وازدادات الأمور أكثر تعقيدا بعد وفاة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر منذ أيام بعد تعرضه لوعكة صحية ، حيث صرح الطيار الراحل قبل وفاته عن تواجده منذ فترة للعلاج بإحدى المستشفيات الخاصة، بسبب تعرضه لوعكة صحية، نتيجة ما حدث له خلال الفترة الماضية ، فى إشارة لأزمته الأخيرة مع الفنان محمد رمضان ، والتى تسببت فى فصله من عمله وعدم محاولة محمد رمضان الإتصال بالطيار الراحل لحل أزمته ، لكى يشن عدد من الجمهور على السوشيال ميديا هجوم شديد على محمد رمضان ويعتبرونه المسئول عن وفاة الطيار الراحل بعد تعرضه للقهر بسبب فصله من عمله.

ولم تمضى أيام بعد وفاة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر لكى يدخل الفنان محمد رمضان فى أزمة جديدة مع عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين ، حيث تعرض لموجة جديدة من النقض والهجوم، بعد عرض مشهد يسخر فيه من الفنان الراحل إسماعيل ياسين في مسلسله "موسي"، الذي يعرض حاليا في رمضان ، حيث ظهر مشهد فيه شخص يجسد الراحل إسماعيل ياسين وقام بشراء 8 كرافتات من "موسى" ، لكى يستعد إسماعيل ياسين للرحيل دون دفع الحساب بحجه أنه فنان مشهور ، إلا أن عائلة الفنان الراحل لم تصمت على هذه الإساءة ، حيث قدمت شكوى رسمية ضد محمد رمضان بعد عرض سخريته من الفنان اسماعيل ياسين.

وكانت اخر أزمات محمد رمضان مع النجم محمد إمام ، حيث بدأت المشكله بقيام محمد إمام بوضع صورة علي ستورى صفحته بموقع تبادل الصور "انستجرام" ، واحتوت الصورة على قائمة القنوات الأكثر بحثا على موقع الفيديوهات "يوتيوب " حيث كشف انه يتصدر القائمة ويأتي بعده محمد رمضان ، إلا أن رد محمد رمضان جاء سريعا حيث وضع هو الآخر صورة على ستورى انستجرام الخاص به وهو يتصدر تريند اليوتيوب ، وكتب رمضان على الصورة " الحمد لله رجلي طلعت تريند " ، وتبين تحت الكلام وجود صورة للفنان محمد عادل إمام .. حيث جاء ذلك رد بطريقه غير مباشرة من محمد رمضان على محمد إمام .

وبعد كل هذه الأزمات التى صنعها محمد رمضان لنفسه والتى ستكون سبب كبير فى خسارة شعبيته فإننى أوجه نصيحتى لمحمد رمضان وأقول له أنك ممثل كبير وليس لدينا أى شك فى ذلك ، ولكن عليك التوقف عن صنع الأزمات لأنك بذلك ستضر نفسك قبل أن تضر الاخرين ، وسيكون لذلك تأثير سلبى عليك ، وستخسر كل من حولك ، وأقولك لك أن الإعتذار شيمة الرجال ، فإذا أخطأت فعليك الإعتذار لأن ذلك لايقلل منك ولكن بالعكس فإنه يرفع من قيمتك أمام جمهورك ، الذى ينتظرك ان تكون قدوة للشباب.