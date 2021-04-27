عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

صدى البلد

دراما مشوهة وتفاصيل كثيرة ناقصة.. "زيف" تحت مسمي "فن" يجسد تقاليد وعادات أبناء الصعيد.. واجتهاد أعمي في عرض الحقائق والأعراف.. "لكنات" لهجة مبالغ فيها إلي حد الاشمئزاز.. ومشاهد عنف ومعارك وعداء وحرائق ودم وانتقام لا تحدث إلا في غابة، لا تعرف دين ولا يحكمها قانون ولا تعترف بإنسانية.


إصرار الدراما المصرية والسينما علي تجسيد أبناء الصعيد بهذه الصورة القاتمة أمر غريب.. وإن كانت هناك عادات سيئة موجودة في صعيد مصر فالأمر الآن تغير إلي حد كبير، وأصبح الصعيد يحتضن علماء وعقلاء وشباب مثقف، ورجال دين، ولجان عرفية، وقامات وقيادات في مناصب تنفيذية، وأبناء يحترمون القانون والدستور، ويؤمنون بسياسة العقاب والثواب، يرفضون العنف والدم والانتقام ..


وإن كان هذا النوع من الدراما "سبوبة" وطريق سريع لجمع ملايين المشاهدات والجنيهات باعتبار أن غالبية المشاهدين يفضلون مشاهد الإثارة والعنف، فهو في نفس الوقت تضليل لتاريخ الصعيد العريق، وترويج لمشاهد عنف ودم وعداء في مجتمع يصرخ من انتشارها علي أرض الواقع.. وفي أمس الحاجة إلي أجيال سوية قادرة علي الإصلاح وترسيخ الأخلاق والقيم..

قادني القدر لأن أري مشهدا في مسلسل "نسل الأغراب" لمعركة ضارية علي أرض "الغجر" بين أحمد السقا وأمير كرارة اللذان يجسدان شخصيتان من الصعيد.. شاهدت كميات أسلحة آلية كفيلة أن تضمن الانتصار في حربا بين دولتين.. نيران في كل مكان.. وحطام منطقة كاملة كأنها مخلفات حرب.. دوي "انفجارات" مرعب.. وصوت الرصاص الحي ينطلق دون هواده.. جعلني اسأل: متي وكيف يحدث ذلك ؟.. وفي أي محافظة بالصعيد يحدث؟ .. وهل تسمح الدولة وأجهزتها الأمنية بهذا العبث إن صدقت الدراما؟ ..

يظل الفن رسالة هادفة يرصد الأحداث بمصداقية، ويوثق التاريخ للأجيال بدقة شديدة.. تضليله للواقع تضليل لثقافة مجتمع بالكامل، وتزييف لوعي أمة بأكملها.. افتقد الفن الحداثة والتطور الذي طرأ علي المجتمع.. وأصر علي التقليد الأعمي لأعراف انتهت منذ مئات السنين.. يجتهد فنانيه لإعادتنا إلي عصر "النبوت" و"الغجر" و"الدم" والتخلف" في زمن طغت فيه التكنولوجيا الرقمية، وأصبح الرجوع إلي الحقائق والتاريخ والمعلومات ب"نقرة" واحدة ..

تظل المسئولية الكبيرة أيضا علي الجهات الرقابية في منع تضليل الحقائق والعادات التي يجسدها الفن، وعدم السماع بعرض أعمالا فنية غير دقيقة كما حدث مع مسلسل "أحمس" الذي توقف بسبب نقص المعلومات وفقا لما أثير.. إضافة إلي ضرورة الاستعانة بالمؤرخين والمثقفين وأبناء الصعيد عند تجسيد الشخصية الصعيدية والأحداث التي ترصد عادات الصعيد وأبنائه أو الوقائع التي شهدها هذا الإقليم ..   
 

ترشيحاتنا

تبدأ من 180 حتى 265 ألفا .. أشهر 5 سيارات بالشارع المصري لـ موديلات 2021| صور

60 دقيقة.. المصري يسيطر والشناوي يحافظ على شباك الأهلي

أكلات سحور رمضان .. عجة حمص وعدس مدمس بالبطاطس

مساكن الامريكان بسيدى بشر محاصرة بالكلاب الضالة والأهالي يستغيثون

ارتفاع أسعار الطماطم..الزراعيين تناشد بتشديد الرقابة على الأسواق

لهذه الأسباب يجب إعادة تشغيل هاتفك الأندرويد فورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

سفير مصر في أوتاوا يناقش مع أعضاء البرلمان الكندي أزمة سد النهضة

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ