ولي العهد السعودي: 3 ملايين وظيفة بقطاع السياحة بحلول عام 2030

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة في المملكة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى عام 2030.

وقال بن سلمان في مقابلة بثتها قناة “الإخبارية” السعودية: “أنشأنا شركة روشن لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات بربحية متدنية للغاية”.

وأضاف: “مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضيا”.

وتابع: “الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40% وتدمير البيئة يدمر فرص السياحة ويعرقل نمو الفرص الاستثمارية”.

وأوضح بن سلمان أن “قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى 2030”، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف جذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأشار بن سلمان إلى أن “مصادر التعليم أصبحت اليوم مفتوحة والتركيز الآن على المهارات”.

وأردف: “الرؤية تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم".