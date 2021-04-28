بالأبيض.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة مميزة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام".



وظهرت نوال الزغبي، في الصورة، بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا بسيطا باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت اللون البيج الناعم على الشفاه؛ والذي أبرز جمال أنوثتها.



واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لإكمال إطلالتها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.



يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية "عقلي وقف" الذي حقق 5.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.



وسبق أن روَّجت نوال الزغبي، للأغنية؛ بطرحها البوستر الرسمي لها عبر حسابها على "إنستجرام"، والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرحت البرومو الخاص بها، وذلك قبل طرح الكليب الكامل لها.