عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة مميزة في أحدث ظهور

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام".


وظهرت نوال الزغبي، في الصورة، بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا بسيطا باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت اللون البيج الناعم على الشفاه؛ والذي أبرز جمال أنوثتها.


واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لإكمال إطلالتها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.


يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية "عقلي وقف" الذي حقق 5.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.


وسبق أن روَّجت نوال الزغبي، للأغنية؛ بطرحها البوستر الرسمي لها عبر حسابها على "إنستجرام"، والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرحت البرومو الخاص بها، وذلك قبل طرح الكليب الكامل لها.

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحدث ظهور اللون الابيض إطلالة انيقة صورة جديدة اغنية عقلي وقف

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

نائب المصري : هدف الأهلي الأول من لمسة يد.. وقدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم.. فيديو

منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

محامي طفلة المعادي يكشف حالتها النفسية وتفاصيل الجلسة الأخيرة للحكم على المتحرش ..فيديو

لسد العجز .. ندب 24 طبيبًا من الجيزة للعمل بمستشفيات العزل بسوهاج

بقوة 720 حصان أودي RS Q8 المعدلة تستعرض قوتها الخارقة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ