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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موقف أحمد سمير من الانتقال إلى الأهلي

أحمد سمير
أحمد سمير

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، موقف أحمد سمير لاعب الفريق من الانتقال للأهلي الموسم المقبل

وقال عبد الحميد بسيوني عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن الأهلي لم يرسل عرضا رسميا لضم أحمد سمير في فترة الانتقالات الصيفية، مضيفًا أن إدارة الجيش أغلقت باب الرحيل أمام أي لاعب حتي نهاية الموسم.

وأضاف مدرب الجيش، أن رحيل أحمد سمير عن الفريق في يد الإدارة، خاصة وأن عقده مستمر مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلين.

 وعن عمرو جمال، قال:" أنه يقدم أداء جيد مع الفريق العسكري منذ انضمامه للفريق في الموسم الماضي، متابعًا، أن إعارة عمرو تنتهي مع الفريق نهاية الموسم الحالي".

أحمد سمير عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش الأهلى الانتقالات الصيفية عمرو جمال

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