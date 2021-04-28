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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الرحيم كمال عن كتب القاهرة كابول: نحاول مناقشة المفاهيم المصطنعة بهدوء

صدى البلد

كشف الكاتب عبد الرحيم كمال عن المدلول الذي أراد توصيله من ظهور بعض الكتب  بمسلسل "القاهرة كابول" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

 

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "كل المفاهيم المصطنعة وغير الأصيلة نحاول أن نناقشها بهدوء ولطف للوصول للأصل الطيب الذي لم يعش أو تشبه أو تطله ذرة تطرف.

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يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول  حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

خالد الصاوي حنان مطاوع نبيل الحلفاوي فتحي عبد الوهاب القاهرة كابول عبد الرحيم كمال مسلسل القاهرة كابول

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