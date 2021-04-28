عبد الرحيم كمال عن كتب القاهرة كابول: نحاول مناقشة المفاهيم المصطنعة بهدوء

كشف الكاتب عبد الرحيم كمال عن المدلول الذي أراد توصيله من ظهور بعض الكتب بمسلسل "القاهرة كابول" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "كل المفاهيم المصطنعة وغير الأصيلة نحاول أن نناقشها بهدوء ولطف للوصول للأصل الطيب الذي لم يعش أو تشبه أو تطله ذرة تطرف.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.