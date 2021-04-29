محافظ بورسعيد: وفرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسواق خلال رمضان

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية طوال شهر رمضان.

وشدد «الغضبان»، على استمرار الدفع بالسلع الغذائية بالأسعار المناسبة فى الجمعيات الاستهلاكية والأسواق، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المتابعة المستمرة للجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة خلال هذه الفترة، وتقديم السلع الغذائية بالسعر المناسب للسوق .

جاء ذلك خلال لقاء، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس بديوان عام المحافظة مع يسري القاضي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوافر السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية وسير العمل داخل الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة.

وعقد محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، اجتماعا ، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور الشركات المسؤولة عن أعمال إنشاء المشروعات.



واستعرض المحافظ مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة ، وتابع تطورات الأعمال بمشروع ميناء بورسعيد البري، وبازار بورسعيد الجديد ومول الفرما.



وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، والالتزام بالموعد النهائى للانتهاء من كافة المشروعات، مؤكدا أهمية تنفيذ المشروعات بالتوازى بما يحقق خدمات أفضل لأبناء المحافظة فى مختلف المجالات.