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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لتصنيعه وإتجاره فى المخدرات بالنزهة

حبس شخص - أرشيفية
حبس شخص - أرشيفية

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها بمنطقة النزهة شرق القاهرة.

 

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وامرت جهات التحقيق بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل يقوم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها.

تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة يفيد بضبط عاطل، مقيم بالنزهة، وله معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس والفودو والكيتامين ومواد خام وسوائل وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول.

واعترف أمام اللواء محمد عبد الله، نائب مدير مباحث القاهرة، بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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