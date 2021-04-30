حكم إفطار مصاب فيروس كورونا في رمضان .. مفتي الجمهورية يجيب

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الرجوع للطبيب هو الفيصل في مسألة الحصول على رخصة للإفطار في شهر رمضان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة في رده على أسئلة المشاهدين والمتابعين جاء سؤال يستفسر عن حكم صوم من لا يحتمل الصيام بسبب مضاعفات إصابته سابقًا بفيروس كورونا.

وقال الدكتور شوقي علام إن الرجوع للطبيب هو الفيصل في مسألة الحصول على رخصة للإفطار في شهر رمضان فإذا نصحه الطبيب بضرورة الفطر فعليه الفطر ثم القضاء بعد رمضان.

أوضح مفتي الجمهورية، حكم الشرع في قراءة القرآن الكريم في صلاة التراويح من المصحف أو الهاتف المحمول، وهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة.

ونوه ، وردا على سؤال حول حكم قراءة القرآن من المصحف أو الهاتف في صلاة التراويح، قال فضيلة المفتي بجواز قراءة القرآن في صلاة التراويح من الهاتف أو المصحف، إذ يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفروض.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن قيام الليل أو التهجد مشروع في جميع أيام العام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به على سبيل الوجوب، أما الأمة فهي مأمورة به على سبيل الاستحباب.