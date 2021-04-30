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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل عدد من الأمريكيين في حادث جبل ميرون بـ إسرائيل

مقتل عدد من الأمريكيين
مقتل عدد من الأمريكيين خلال حادث جبل ميرون في إسرائيل

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين خلال حادث تدافع أثناء احتفال ديني في جبل ميرون في إسرائيل.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن العديد من الأمريكيين كانوا بين ضحايا حادث جبل ميرون في إسرائيل، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل عن عدد القتلى والمصابين الأمريكيين، لكنها أكدت أن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تتواصل مع السلطات المحلية هناك لتقديم كل الدعم للمواطنين الأمريكيين المتضررين وعائلاتهم.

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وقدمت الوزارة الأمريكية خالص التعازي لعائلات وأحباء المصابين والضحايا الذين لقوا حتفهم خلال حادث تدافع مأساوي أثناء احتفال ديني ضخم شمالي إسرائيل.

ووقع التدافع خلال احتفالات لاك باعومر في جبل ميرون، وهو أول تجمع ديني حاشد يقام بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأسفر حادث جبل ميرون عن مصرع 45 شخصا، فيما أصيب ما يزيد على 150.

إسرائيل احتفال ديني حادث جبل ميرون تدافع اسرائيل اخبار العالم الخارجية الأمريكية

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