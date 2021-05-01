برلماني: قانون العمل يوفر بيئة أمنة للعامل.. ومتوقع مناقشته الفترة المقبلة

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ان كل قطاعات الدولة المصرية شهدت إهتمام متزايد من قبل الدولة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر قامت بإستعادة مكانتها على مستوى العالم، فضلا عن النجاح في تحقيق الأمن والإستقرار الإقتصادي والسياسي.

وأشار "سلطان" في تصريحاته لـ"صدى البلد"إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه إهتمام كبير بعمال مصر، وعمل على تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن فئة العمالة غير المنتظمة حازت على إهتمام كبير أيضا، بهدف تحسين درجة الحياة، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولفت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب الحالي، لديه كثير من القوانين الخاصة بالعمال، والتي من المقرر مناقشتها الفترة المقبلة، مثل قانون العمل والذي يعمل على توفير بيئة أمنه للعامل وحمايته.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

