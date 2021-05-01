التنمية المحلية : قرارات إغلاق لـ 66 ألف محل ومقهى مخالف .. تفاصيل

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية إنه تم توجيه المحافظين لرفع حالة الطوارئ القصوى قبل عيد شم النسيم والتنبيه على المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية اكسترا نيوز انه تم التنبيه على حالة الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع اقامة أى تجمعات جماهيرية وتطبيق الإجراءات الحازمة على المولات المخالفة للقرارات.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق على محلات الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من صلاحيتها وأن تكون صالحة للإستخدام الأدمي والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار قاسم إلى أنه سيتم الإستمرار الحملات على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق نسبة الـ 50% مؤكدا أن هناك حالات ضبط لعدد من المقاهي وغير ملتزمة وحدث إغلاق لها وكذلك قام قطاع التفتيش قام بحملات مفاجئة بعدد من المناطق واكتشف مخالفات.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية أنه تم تحرير غرامة للأماكن المخالفة والتأكيد على مواعيد الغلق والفتح ووصلنا حتى يوم الأربعاء الماضي بتطبيق قرار وزير التنمية المحلية بغلق أكثر من 66 ألف حالة، منها ما يقارب 22715 محلا، و5663 سوقا، و1026 مطعما، و18780 ألف مقهى، والمقاهي المخالفة للقوانين والإجراءات جرى غلقها بالكامل وتغريمها ماليا، من مطلع ديسمبر الماضي، وحتى الآن.