التنمية المحلية تكشف إجراءات مواجهة كورونا في شم النسيم .. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الاستعداد للتعامل مع الأعياد المقبلة، مؤكدا أنه تم رفع درجة الإستعداد لـ القصوي بالمحافظات.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"والمذاع عبر " منصة شاهد"،:"نتابع كل الفيديوهات المنتشرة عن وجود تجمعات بالمناطق المختلفة مثل شارع المعز ومنطقة الحسين ونتعامل معها بشكل فوري".

وأكد متحدث التنمية المحلية، أنه تم منع إقامة أي تجمعات جماهيرية كما تم غلق الشواطئ، والحدائق العامة، فضلا على التعامل بكل حسم مع المخالفين، مع تطبيق الغلق الفوري للمنشآت المخالفة.

وأشار إلي أنه تم تحرير غرامة للأماكن المخالفة والتأكيد على مواعيد الغلق والفتح ووصلنا حتى يوم الأربعاء الماضي بتطبيق قرار وزير التنمية المحلية بغلق أكثر من 66 ألف حالة، منها ما يقارب 22715 محلا، و5663 سوقا، و1026 مطعما، و18780 ألف مقهى، والمقاهي المخالفة للقوانين والإجراءات جرى غلقها بالكامل وتغريمها ماليا، من مطلع ديسمبر الماضي، وحتى الآن.