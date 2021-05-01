نشرة أخبار العالم.. قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية.. وبيان شديد اللهجة من السودان بشأن تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد استهدف مدينة جدة السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".



مصرع العشرات من مصابي كوروونا في حريق ضحم بمستشفى بالهند

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الهندية، بوفاة 12 مصابا بفيروس كورونا في حريق اندلع في مستشفى غرب الهند.



الكويت.. إجراءات عاجلة بشأن الصلاة في المساجد خلال العشر الأواخر

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لقطاع المساجد بالكويت، محمد المطيري، تعميما إداريا، موجها إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات، بشأن إقامة صلاة القيام في المساجد، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لعام 1442هجريًّا.



بيان شديد اللهجة من السودان بشأن تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تتابع بأسف بالغ الأحاديث المتكررة للمسؤولين الإثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه "الاتفاقيات الاستعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين، وذلك في ظل تعقد مفاوضات سد النهضة والخلاف حول موعد الملء الثاني للسد.



حريق ضخم بمصافي النفط في مدينة حيفا

اندلع حريق ضخم، في مصافي النفط في مدينة حيفا المحتلة شمال إسرائيل، حيث هرعت أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء الى المكان.

السودان يوجه طلبا عاجلا للاتحاد الإفريقي بشأن أزمة سد النهضة

دعت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، الجمعة، القادة الأفارقة، للضغط على إثيوبيا؛ للوصول إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة.



أمريكا تحظر دخول القادمين من الهند بسبب كورونا

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، حظر دخول المسافرين القادمين من الهند بشكل فوري بناء على توصيات مركز السيطرة على الأمراض.

الصحة العالمية تطلق صرخة تحذير.. مليون إصابة كورونا يوميا

أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.