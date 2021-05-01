أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1-5-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، السبت 1-5-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 888 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 777 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 666 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.



