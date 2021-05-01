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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب كورونا.. برلماني يحذر من التكدس لشراء ملابس العيد

النائب عبد الله أحمد
النائب عبد الله أحمد عبد الله

حذر النائب عبد الله أحمد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين من التكدس خلال الفترة المقبلة على محال الملابس و المتاجر والمولات لشراء ملابس العيد، قائلا: " هذه الأماكن بيئة خصبة للإصابة بعدوى فيروس كورونا، خاصة فى ظل وجود حالة من التهاون من قبل البعض فى ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ونجد هذه الأماكن مكتظة على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة فى هذا الصدد".

 

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وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الموجة الثالثة أشد من الموجتين الأولى والثانية، حيث يشهد شهر أبريل الحالى زيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا بمصر بنسب لافتة للنظر، وذلك بالتزامن مع الزيادة التى تشهدها دول العالم، مما يتطلب مزيد من الحرص من قبل المواطنين وتنفيذ حزمة التعليمات والإجراءات التى صدرت مؤخرا والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والحصول على الخدمات المميكنة فى المنزل، وإن كان هناك ضرورة للخروج فيجب على الجميع ارتداء الكمامة والحرص على تعقيم الأيدي طوال الوقت لمنع تفشي الوباء فى المجتمع.


وأشار إلى أن استمرار الوضع بهذه الصورة بالتهاون فى الالتزام بالتعليمات وعدم ارتداء الكمامة سيكلف الدولة المزيد من الأعباء بالإضافة إلى أن الأمر خطير على المواطنين أنفسهم، متابعا:" الجميع يجب أن يكون على قدر المسئولية فى هذه المرحلة الحرجة، وأن القرارات والتعليمات والإجراءات الاحترازية أن لم يتم ترجمتها فى صورة قرارات على أرض الواقع لن يكون لها فائدة على الإطلاق، وبهذا سيظل وعى المواطن هو السلاح للخروج من هذه الأزمة".

كورونا مصر مجلس النواب وزارة الصحة فيروس كورونا ارتداء الكمامة الإجراءات الاحترازية الموجة الثالثة

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