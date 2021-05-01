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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ويطالب جمهوره بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية

مدحت صالح يطرب جمهوره فى سهرة رمضانية بالأوبرا غدا

مدحت صالح
مدحت صالح

يقدم النجم الكبير مدحت صلح سهرة طربية رمضانية لجمهوره وعشاقه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية  غدا الأحد الموافق 2 مايو وذلك  بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته فى تمام  التاسعة والنصف مساء الأحد 2 مايو على مسرح النافورة . 

 

يتغنى مدحت صالح خلال الحفل بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية واسعة منها بحلم على قدى ، المليونيرات ، كوكب تانى ، قلب واحد إلى جانب مختارات من المؤلفات التراثية التى اشتهر بأدائها .

 

وفى رسالة لجمهوره طلب صالح منهم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا معربا عن سعادته بلقائهم فى الأوبرا خلال شهر رمضان المعظم وأكد اعتزازه بالمشاركة فى فعاليات دار الأوبرا المصرية المختلفة والمتنوعة ووصفها بحصن الفنون الجادة فى مصر .

مدحت صالح دار الأوبرا رمضان الأوبرا دار الاوبرا المصرية مسرح النافورة سهرة رمضانية

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