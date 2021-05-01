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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رواد تويتر يحتفلون بعيد العمال.. تحية للكادحين

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عيد_العمال احتفالا باليوم العالمي للعمال الذي يوم  "١مايو" في كل عام 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عيد عمال سعيد لكل الكادحين في كل المجالات " و "‏أول عيد عمال مبقاش نايمة و مأجزة فيه".

ويحتفل العالم اليوم، بـ "عيد العمال العالمي"، كما جرت العادة للاحتفال به في الأول من مايو كم كل عام  تخليدا وشكر للعمال الذين يتفانون في عملهم وتقديرا لمجهوداتهم العظيمة في اقتصاد البلاد، ويحتفل ملايين العمال فى مصر ودول العالم، اليوم بهذه المناسبة.

وتأتى ذكرى الاحتفال بـ "عيد العمال العالمي" تخليدا للحركة العمالية التى بدأت في أستراليا ثم إنتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى كانت تهدف إلي المطالبة بحقوق العمال، وكان شعارها "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".

الأول من مايو عيد العمال العالمي عيد العمال العمال

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