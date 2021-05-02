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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|الهيئة العامة للنقل تطلق برنامج "شريك النقل المتميّز" للمستثمرين

النقل والطرق في السعودية
النقل والطرق في السعودية

أطلقت الهيئة العامة للنقل، برنامج "شريك النقل المتميّز"، الرامي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العامل في أنشطة النقل على اختلافها، بحيث يشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة من الهيئة سواء كانت شاحنات أو حافلات أو سيارات أجرة أو تأجير، وذلك ضمن حرص الهيئة على تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين في أنشطة النقل البري والبحري والسككي.


وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الهيئة استندت في توضيح لها إلى القيمة الاقتصادية الهائلة لأنشطة النقل، ودورها في رفد الاقتصاد الوطني غير النفطي وتنويع مصادره، مستفيدة من قنواتها الرقمية لإطلاق البرنامج، ومن بينها (بوابة نقل)، إلى جانب إعلانها في وقت سابق عن إطلاق 16 مركزًا لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة.

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وأوضح المشرف العام على التشغيل والتحول الرقمي بالهيئة العامة للنقل، المهندس فهد البداح، أن الهيئة حرصت على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا مهما فيما حققته المملكة من ريادة على المشهدين الإقليمي والدولي في جانب النقل واللوجستيات، قد تزامن مع عملها على إيجاد قنوات تواصل مباشرة وتفاعلية مع المستثمرين عبر تيسير خدماتها الالكترونية وتغطية الاحتياج إلى مراكز خدمة فورية في 15 مدينة بالمملكة.


واعتبر أن ذلك يكفل جودة واستدامة تطوير الأعمال مع القطاع الخاص في بيئة محفزة ومشجعة، سواء للمستثمر المحلي أو الدولي، وتسريع تحقيق أهداف استراتيجية عالية القيمة وتتمثل في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وبما يحقق التوجه والرؤية الاستراتيجية المقترنة بمبادرة "شريك"، والتي دشنها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال شهر مارس من العام الجاري.


وقال المهندس البداح : "ومع حرص الهيئة العامة للنقل على تطبيق نماذج عمل جديدة في جانب الخدمات الرقمية، فإنها حرصت قبل ذلك على توفير خدمات الترخيص والإصدار وخدمة العملاء للراغبين بالخدمة المباشرة في جميع مراكز خدمات الأعمال حول المملكة.
 

خدمات نقل مميزة للمستثمرين


وأكد أن الهيئة ماضية إلى توفير خدمات نوعيّة للمستثمرين المتميزين في أنشطة النقل، وهو ما دعاها إلى إطلاق برنامج "شريك النقل المتميّز " الذي يُعنى في المرحلة الأولى بكبار الناقلين والمتميّزين من المشتغلين في أنشطة النقل البري ممن يعتمدون على التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار تراخيصهم والتجديد وطلب خدمات محددة تتناسب مع حجم أعمالهم.

 

ويشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة في أي من الأنشطة التي ترخّصها الهيئة وتشرف عليها في جانب النقل البري كأنشطة الأجرة، وتأجير السيارات، ونقل الركاب بالحافلات، والنقل بالشاحنات، إلى جانب تخصيص البرنامج خدمات للمتميزين في أنشطة النقل البحري والنقل السككي سيأتي الإعلان عنها قريبًا، مع احتساب ما يتحقق من خلال هذه المنشآت المرخصة من مستهدفات هامة كالتوطين ورفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب تلبيتهم لكافة اشتراطات الجودة الكفيلة برفع كفاءة أنشطة النقل واستدامة خدماتها، ليساهم كل هذا في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية 2030.

 

وأكد البداح أن الهيئة دعمت البرنامج بمنافذ تواصل رقمية، حيث أطلقت موقعا حديثا لبوابة نقل على الرابط WWW.NAQL.SA ، كما دشنت حسابات تفاعلية لخدمات العملاء على شبكات التواصل عبر الحساب الموحد.

القطاع الخاص شريك النقل المتمي ز الهيئة العامة للنقل اقتصاد السعودية النقل البري والبحري

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