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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تربط بين صحة الممرضات النفسية والبدنية والأخطاء الطبية.. علاج نقص فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

دراسة تربط بين صحة الممرضات النفسية والبدنية والأخطاء الطبية
 

كشفت دراسة حديثة، أن صحة الممرضات النفسية والجسدية ، تؤثر بشكل كبير على مستوى كفائتهم فى العمل وانجاز المهام الموكلة لهم بنجاح.

 

ووجدت دراسة، أجرتها كلية التمريض بجامعة ولاية أوهايو، أن ممرضات الرعاية الحرجة الذين يعانون من حالة ضعف الصحة البدنية والعقلية أبلغوا عن أخطاء طبية أكثر بكثير من الممرضات في صحة أفضل.

دون أدوية.. 3 أطعمة فعالة لعلاج نقص فيتامين د
 

فيتامين د هو العنصر الغذائي الوحيد الذي ينتجه جسمك عند تعرضه لأشعة الشمس، ومع ذلك ، فإن نحو 50٪ من سكان العالم قد لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس ، ويعاني الكثير منهم بسبب نقص فيتامين د .

تعرفي على الفوائد الصحية والمخاطر المصاحبة لـ الباذنجان
 

الباذنجان يحتوى على العديد من العناصر الغذائية، ويعد من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وبه ألياف عالية.

ويحتوي الباذنجان على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ومع ذلك له آثار جانبية عند الإفراط في الاستهلاك.

بعد ارتفاع الحرارة .. كل ماتريد معرفته عن الجفاف
 

يتعرض الجسم للإصابة بـ الجفاف  فى أوقات الحر الشديد مما يهدد صحة الإنسان بعدد كبير من الأمراض وحدوث حالات الإغماء خاصة فى الصيام.

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة فيتامين د فيروس كورونا اخبار الصحة

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