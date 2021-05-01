نشرة المرأة والصحة.. دراسة تربط بين صحة الممرضات النفسية والبدنية والأخطاء الطبية.. علاج نقص فيتامين د

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

كشفت دراسة حديثة، أن صحة الممرضات النفسية والجسدية ، تؤثر بشكل كبير على مستوى كفائتهم فى العمل وانجاز المهام الموكلة لهم بنجاح.

ووجدت دراسة، أجرتها كلية التمريض بجامعة ولاية أوهايو، أن ممرضات الرعاية الحرجة الذين يعانون من حالة ضعف الصحة البدنية والعقلية أبلغوا عن أخطاء طبية أكثر بكثير من الممرضات في صحة أفضل.

فيتامين د هو العنصر الغذائي الوحيد الذي ينتجه جسمك عند تعرضه لأشعة الشمس، ومع ذلك ، فإن نحو 50٪ من سكان العالم قد لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس ، ويعاني الكثير منهم بسبب نقص فيتامين د .

الباذنجان يحتوى على العديد من العناصر الغذائية، ويعد من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وبه ألياف عالية.

ويحتوي الباذنجان على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ومع ذلك له آثار جانبية عند الإفراط في الاستهلاك.

يتعرض الجسم للإصابة بـ الجفاف فى أوقات الحر الشديد مما يهدد صحة الإنسان بعدد كبير من الأمراض وحدوث حالات الإغماء خاصة فى الصيام.