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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تنافس قوي بين عمالقة الهاتشباك جولف R في مواجهة ياريس GR| فيديو

تنافس قوي بين عمالقة
تنافس قوي بين عمالقة الهاتشباك جولف R في مواجهة ياريس GR| في

تختلف التصميمات الفنية بين كبرى شركات تصنيع السيارات، فربما تعتمد على فلسفة السيدان التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع، أو التصميم الهيكلي الخاص بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، أو اطلالة الهاتشباك.

 

ويزداد الصراع و التنافس بين الصانع الألماني العريق فولكس فاجن، و الساموراي الياباني تويوتا، عبر النسخة جولف R و السيارة ياريس GR، و تنتمي كلا من النسختين إلى فئة الهاتشباك، ولكن بقدرات فنية مختلفة.

 

تعتمد جولف R على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 315 حصان، و ستسمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات طراز DSG.

 

بينما تأتي النسخة اليابانية ياريس GR بمحرك ثلاثي الأسطوانات، بقدرات قياسية تولد قوة 257 حصان، و لكن حصلت هذه النسخة على إضافات جديدة منحتها قوة فنية تصل إلى 300 حصان، و مع باقة من التعزيزات مثل خفض ارتفاع الركوب، مع مقاعد Corbeau الجديدة، و التي تعمل على تقلق فارق القيادة بنسبة تصل إلى 40 مم.

 

عند مقارنة الهيكل الخارجي النسخة جولف R سوف نجد أنها تتمتع بمفهوم رباعي الأبواب، بالإضافة إلى باب خلفي خاص بمساحة التخزين، بالإضافة إلى مصابيح حادة و فتحات أمامية متعددة المقاطع تتوسط الصادم الامامي.

 

بينما دعمت بجنوط رياضية تتخذ شكل النجمة المتشعبة، على عكس ياريس و التي اعتمدت على جنوط من من 10 اضلاع، و مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي للسيارة، و اطلالة خارجية ثنائية الأبواب، و موجات زائدة تقع ناحية الرفارف الخلفية.

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