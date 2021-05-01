نبيه وعبد المقصود يعقدان جلسة سريعة مع أوليفيرا

عقد أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة سريعة مع أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم السبت؛ من أجل الاطمئنان على جاهزية محمد عواد وأحمد نادر السيد حارسي الفريق قبل مباراة بيراميدز.



ويؤدي محمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل حارس فريق زمالك 99 تدريباتهم تحت قيادة أوليفيرا في ظل غياب الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل بسبب الإصابات المختلفة.



ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.