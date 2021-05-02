ريلمي تؤجل إطلاق هاتف Realme X7 Max 5G ..وهذه هى الأسباب

بسبب كورونا..

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي Realme، مادهاف شيث، خلال حلقة Ask Madhav الأخيرة، التي يجيب فيها عن استفسارات مستخدمي أجهزة الشركة الذكية، بأن عملاقة التقنية الصينية تخطط للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة على تأسيسها يوم 4 مايو الجاري بالإعلان عن هاتف جديد.

وبحسب ما ذكره موقع "cashify" التقني، أوضح "مادهاف" أن ريلمي أجلت خطتها والتي تتمثل في إقامة حدث إطلاق للهاتف جديد يسمى Realme X7 Max 5G، خلال الشهر الجاري في الهند من أجل الاحتفال بذكرى تأسيسها الثالثة.

ولكن نظرا لأن وضع فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالدولة أصبح أكثر خطورة على نحو متزايد بسبب زيادة أعداد الإصابات في الموجة الثانية للفيروس، لذا قررت العلامة التجارية تأجيل الإطلاق وأي احتفالات إلى أجل غير مسمى.

وفي الوقت الحالي، تحث ريلمي الجميع على البقاء في منازلهم عندما يكون ذلك ممكنًا، وارتداء قناع الوجه واتخاذ مسافة اجتماعية آمنة، ووفقا لمنشور سابق شاركه مادهاف أن الشركة ستوزع 100 ألف قناع مجانا من خلال متاجر Realme Smart و Realme Experience Stores، إلى جانب إرسال الأقنعة إلى دور رعاية المسنين ودور الأيتام بالدولة.

ووفقا للموقع التقني، فأن ريلمي تؤجل الإعلان عن هاتفها الذكي Realme X7 Max 5G، والذي سيكون أول جهاز من الشركة الصينية يعمل بمعالج Dimensity 1200، يصل للأسواق الهندية، وكانت الشركة ستعلن أيضا عن تلفزيونًا ذكيًا جديدًا وأجهزة منزلية ذكية جديدة.

مواصفات هاتف ريلمي Realme X7 Max 5G

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Realme X7 Max 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، وبقياس 6.43 بوصة، ويحتوي على إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية.

وحسبما ذكرت التسريبات، سيأتي هاتف ريلمي Realme X7 Max 5G، مزودا بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 ميجابيكسل، وسيحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 وات.