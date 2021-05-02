نشطاء برازيليون يحتجون بوضع أكياس جثث وهمية على شاطئ كوباكابانا

نكس محتجون من جماعة حقوق الإنسان في ريو دي باز، الأعلام البرازيلية ووضع أكياس وهمية للجثث في قبور رمزية على شاطئ كوباكابانا، احتجاجا على تعامل الحكومة البرازيلية مع جائحة فيروس كورونا، وفقا لما عرضته قناة " يورنيوز".

ووصلت البرازيل إلى مرحلة قاتمة هذا الأسبوع وتجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 400 ألف وفاة. وفتح مجلس الشيوخ البرازيلي تحقيق لمعرفة ما إذا كانت حكومة الرئيس جايير بولسونارو اليمينية قد فاقمت من نتائج الأزمة الصحية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2595 وفاة جديدة ليصل تراكمي الوفيات إلى 403 آلاف و781 وفاة.