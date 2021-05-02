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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب إسبانيا : مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد "حدث عظيم"

صدى البلد

أكد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، أن مجموعة مصر وأسبانيا والأرجنتين وأستراليا، في الأولمبياد متوازنة وكل فرص التأهل مفتوحة أمام الجميع.

وقال لويس لافوينتي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، إنه لا يوجد أي منتخب حسم موقفه من التأهل من الآن للدور الثاني، مشيرًا إلى أنه سيدرس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة الفرق الثلاثة التي تنافسه في المجموعة.

وتابع: “لم أستقر حتي الآن على قائمة المنتخب الإسباني، وأيضا بالنسبة للاعبين الثلاثة فوق السن، موضحا أن بيكيه وراموس وغيرهما من النجوم الكبار سيحددون موقفهم من المشاركة من عدمه خلال الفترة المقبلة”.

وأشار إلى أن فريقه يحتاج للمزيد من العمل للاستعداد لمواجهة منتخب مصر بقيادة شوقي غريب باعتباره بطل إفريقيا، موضحا إنها ستكون صعبة ومثيرة.

وأوضح أن وجود محمد صلاح مع منتخب مصر، سيكون حدثا عظيما للبطولة بأكملها.. وليس للمنتخب المصري فقط، وأنه متشوق لمواجهة منتخب الفراعنة بكامل نجومه.

واختتم: “أترقب مواجهة صلاح مع مصر وميسي مع الأرجنتين.. ثنائية صلاح وميسي ستضيف للأولمبياد نكهة خاصة”.

محمد صلاح منتخب مصر اسبانيا شوقي غريب منتخب الفراعنة الاولمبياد

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