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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| صفاء جلال تعلن عن وفاة حماتها.. فيديوهات حقيقية لـ استشهاد النائب العام بـ الإختيار 2

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها

صفاء جلال تعلن عن وفاة حماتها

أعلنت الفنانة صفاء جلال من خلال حسابها على فيسبوك، عن وفاة حماتها.

صور.. ياسين التهامي يحيي حفلا في الأوبرا

أحيا شيخ المنشدين ياسين التهامي أمسية احتفالا بشهر رمضان اليوم على مسرح النافورة بالأوبرا.

وداعا حبيبي.. حميد الشاعري ينعى والد مدير أعماله

نعى المطرب حميد الشاعري والد مدير أعماله الذي توفي اليوم، من خلال حسابه على فيسبوك.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19.. فيديوهات حقيقية لـ استشهاد النائب العام هشام بركات

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة التاسعة عشرة لـ مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث.

الإسماعيلية للافلام التسجيلة والقصيرة يكرم شيخ النقاد السينمائيين

أعلنت ادارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 22 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا عن تكريم الناقد السينمائي كمال رمزي، شيخ النقاد السينمائيين المصريين والعرب، في دورة هذا العام والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2021 بمدينة الإسماعيلية.

رمضان النائب العام كريم عبد العزيز الاختيار 2 مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 شهر رمضان

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