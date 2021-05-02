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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في شم النسيم ..

تعرف على كيفية الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

خصصت وزارة التنمية المحلية، عدد من الوسائل لتلقي شكاوى المواطنين في يوم شم النسيم،بشأن عدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،ناشد المواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتوخى الحذر وارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعى والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين .

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة والتى بدأت منذ امس  وحتى غدا الإثنين ، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية،والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فوراً.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب " شعراوى " بإستمرار الحملات على المقاهى والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش .

وأكد اللواء محمود شعراوى على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ فى المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الوزير بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور علي مدار اليوم لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

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