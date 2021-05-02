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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد.. أسيل عمران تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

أسيل عمران
أسيل عمران

حرصت الفنانة أسيل عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها.

 

وتألقت أسيل عمران في الصور بإطلالة أنيقة،حيث ارتدت عباءة  طويلة وذات أكمام طويلة باللون الروز المزين برسومات ونقوشات الورد المبهجة  مما زاد من أناقتها.

 

وتزينت أسيل عمران ببعض المجوهرات الأنيقة ولم تبالغ في ارتداء القطع الملفتة ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، ما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أسيل عمران على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدله على كتفيها،ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.


 

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