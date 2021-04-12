بالأسود.. اسيل عمران تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

أحدث إطلالات اسيل عمران

نشرت الفنانة أسيل عمران صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات.

تفاصيل إطلالة أسيل عمران

وتألقت أسيل عمران ببنطال باللون الأسود وعليه بلوزة باللون الأسود بقصة مميزة من الأسفل ومن منطقة الأكتاف ويتوسطه حزام باللون الأسود، وعليه حذاء باللون الرمادي، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.



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وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وأبرزت اسيل عمران بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والكحل الأسود، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.



ولم تتكلف اسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي فقط وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.



ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، وذلك بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.



وشاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.



ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.



وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.



وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..