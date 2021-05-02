عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف منير: عيد قيامة مجيد كله محبة على العالم

صدى البلد

هنأ الفنان شريف منير، عبر حسابه على إنستجرام، المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وكتب شريف منير: “عيد قيامة مجيد كله محبة على العالم”.

يذكر أن  البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، علق على الاحتفال بعيد القيامة، قائلا خلال كلمته بقداس عيد القيامة: "نحن نحتفل بعيد القيامة المجيد الذي هو عيد الأعياد وفرح الأفراح وهو أساس إيماننا وأساس حياتنا وبدون القيامة لم تكن توجد الكنيسة المسيحية، ولا توجد المسيحية أصلا".

وأضاف: "القيامة عمل وحدث ليس حدثا ماضيا لكنه حالة مستمرة وتاريخ حاضر على الدوام، وهذا الحضور لعيد القيامة هو الذي يعطي لحياتنا المسيحية ولكل العالم المسيحي طعم الإيمان المسيحي والحياة المسيحية".

وأشار إلى أن اختلاف مواعيد تقويم عيد القيامة بين الشرق والغرب يرجع إلى اختلاف التقويم المستخدم"، موضحا أن الاختلاف في التقويم وليس اختلافا في العقيدة.
 

البابا تواضروس عيد القيامه المجيد بطريرك الكرازة المرقسية شريف منير عيد القيامة

ترشيحاتنا

تعرف على موعد وصول رنج روفر range rover 2022 وسعرها.. صور

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.. الليلة

بعد إغلاقها فى شم النسيم .. تعرف على موعد فتح حديقة الحيوان بالجيزة

"التضامن" تدرس إجراء تعديلات على شروط الحصول على دعم "تكافل"

نشر فرق التواصل المجتمعي لتكثيف حملات الوعي الصحي بـ 4 محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

إيران.. اندلاع حريق هائل بمنطقة صناعية في قم.. وزلزال يضرب الجنوب

ردم أثناء الإفطار.. القبض على شخص تعدى على نهر النيل وتحويله للنيابة العسكرية

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ