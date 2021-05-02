مقترح برلمانى لإصدار بطاقة رقم قومى للطفل منذ ولادته

قال النائب سيد نصر، عضو مجلس النواب أنه سيتقدم باقتراح برغبة “ مقترح برلمانى” للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لإصدار بطاقة رقم قومى للطفل منذ ولادته ، مشيرا إلى أن بطاقة الرقم القومى للطفل موجود فى أى دولة فى العالم.

كما طالب نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يتم مراعاة استشارة القطاع الطبى الصحى فى بطاقة الرقم القومى للطفل لتحديد مدى مدة تغيير ملامح الطفل التدريجية ، على أن يتم وضع صورة للطفل فى بطاقة الرقم القومى وعمره عام حتى 5 سنوات.

بطاقة رقم قومى للطفل

كما أوضح عضو مجلس النواب أنه سيتقدم بمقترح إصدار بطاقة رقم قومى للطفل منذ ولادته لمجلس النواب ، بهدف الحفاظ عليه ، خاصة وأن هناك أشخاص يبلغون من العمر 18 عاما ، ولا يحملون وثائق ، مما يمثل تحايل على القانون.

كما أكد أيضا أن وجود بطاقة رقم قومى للطفل سيساعد فى التأكد من صحة البيانات الشخصية، ولن نجد أى أسماء مغايرة للطفل ، بحيث يضمن توثيق اسمه و لايتم استغلال اسمه بشكل خاطئ.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضى الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة، رفض المجلس، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

جاء ذلك أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، لشبهة "الكيدية".

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى إنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.

وأوضح التقرير أنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من اجلها تمإعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر

وقضت التعديلات باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق ( تحيا مصر ) إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصروالتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.