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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظاً على المياه..غلق محطات غسيل السيارات غير المرخصة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال محطات غسيل السيارات غير المرخصة و تعمل بدون عدادات مياه وكهرباء ويقوم أصحابها بصرف مياه الغسيل الناتج على شبكة الصرف الصحي الحكومية بالمخالفة وذلك حفاظاً على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بعد استقبال واتس آب محافظ الشرقية لشكوي من أهالي مدينة ديرب نجم تفيذ بتضررهم من انتشار مغاسل السيارات غير المرخصة بالمدينة وقيام أصحابها بصرف مياه الغسيل بالشارع وشبكة صرف المدينة.

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على الفور وجه محافظ الشرقية عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرور على محطات غسيل السيارات بمدينة ديرب نجم لمراجعتها ، والتأكد من حصول أصحابها على التراخيص اللازمة للعمل، وإتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بفحص الشكوى والمرور على محطات غسيل السيارات بالمدينة حيث تبين مخالفة عدد 6 محطات غسيل سيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها حفاظا على المياه من الإهدار وتطبيق القانون علي المخالفين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات كهرباء الشرقية وشرطة المسطحات المائية بالمرور علي مغاسل السيارات بنطاق المحافظة لمراجعة التراخيص الممنوحة لها والتأكد من إلتزام أصحابها بتركيب عدادي كهرباء ومياه طبقا للأغراض التجارية ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية، وسرقة المياه، والإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات المقررة قانوناً.

وعلي جانب آخر فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2611 لسنه 2021 بوقف كل من "م . ع . أ " رئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق و"أ. م. ب"  مشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق و"ع. م. ك"  مشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق،، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بسبب الإهمال والتقصير في العمل.

أوضح محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل خلال الفترة الحالية مؤكداً علي ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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