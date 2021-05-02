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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد غينتشلاربيرليجي والقنوات الناقلة

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يحل فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، ضيفا ثقيلا على نظيره غينتشلاربيرليجي، اليوم، الأحد،على ملعب إريامان، ضمن منافسات الجولة الـ 39، من مسابقة الدوري التركي.

 

موعد مباراة جالاتا سراي ضد غينتشلاربيرليجي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة جالاتا سراي ضد  غينتشلاربيرليجي، في تمام السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1" التركية"، وبي إن سبورت 5 “ الفرنسية”

 

جالاتا سراي ضد  غينتشلاربيرليجي:

ويسعى فريق جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على فرصه في إنهاء مسابقة الدوري التركي، في المركز الثاني.

 

ويأمل مصطفى محمد في العودة للتهديف في مباراة اليوم، بعد الغياب عن هز الشباك أمام قونيا سبور، في الجولة الماضية.

 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 12 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف.

 

على الجانب الآخر يطمح فريق غينتشلاربيرليجي في تحقيق مفاجأة بالفوز على جالاتا سراي في مباراة اليوم، للحفا على حظوظه في البقاء مسابقة الدوري التركي الموسم المقبل.

 

ترتيب جالاتا سراي و غينتشلاربيرليجي:

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد  غينتشلاربيرليجي في المركز الـ 20 وقبل الأخير بـ 35 نقطة.

 

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